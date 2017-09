Com queimadas e tempo seco, goianienses sofrem para respirar

O simples ato de respirar tem trazido desconforto aos goianienses. Em determinadas horas as narinas chegam a arder. Também pudera, a combinação de baixa umidade e queimadas tem sido um transtorno nos últimos dias. Tanto é que em Goiânia é possível ver uma névoa que encobre vários setores nesta quarta-feira (6).

Para hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) chegou a emitir um alerta de perigo por conta da baixa umidade relativa do ar. Segundo o órgão, a umidade oscilou entre 20% e 12% e acometeu todas as Regiões de Goiás. A condição aumenta o risco de incêndios e à saúde. Os transtornos mais frequentes causados são o ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

As recomendações são: beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e, se possível, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente. As atividades físicas não são recomendadas, principalmente entre 10h e 16h.