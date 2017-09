Com o tema 'Lesbofobia é crime', 22ª Parada LGBT de Goiânia acontece neste fim de semana

Com o tema “Lesbofobia é crime”, a 22ª Parada do Orgulho LGBT de Goiânia acontece no próximo domingo (10), a partir das 12 horas, com concentração no estacionamento do Parque Mutirama.

De acordo com a Associação da Parada do Orgulho LGBT de Goiânia (APO-Gyn), organizadora do evento, a lesbofobia é caracterizada pela junção das violências sofridas por gênero e sexualidade.

Além de chamar atenção da sociedade para os preconceitos sofridos pelas mulheres lésbicas, o evento renderá homenagens ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, comemorado dia 29 de agosto. A partir das 16 horas, o percurso da passeata será feito pelas avenidas Paranaíba, Tocantins e Araguaia, retornando ao ponto de origem.

A animação cultural do evento ficará a cargo de apresentações musicais, discotecagens de DJs, shows com drag queens e grupos de dança. As apresentações artísticas serão realizadas tanto na concentração no Parque Mutirama quanto na passeata.