Com mais de 20 passagens, jovem é preso suspeito de roubar farmácia no Marista e fazer família refém

Um rapaz de 23 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (30), suspeito de roubar uma farmácia na Avenida Portugal, no Setor Marista, em Goiânia e ainda fazer uma família refém.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem e um comparsa invadiram a farmácia pedindo todo o dinheiro do caixa. Eles estavam armados e trancaram as vítimas em uma cozinha.

Quando os dois viram uma viatura, um deles conseguiu fugir, e o outro rendeu um motorista e sua família que estava parada em um semáforo. O suspeito manteve as vítimas sob ameaça de arma de fogo e obrigou o condutor a dirigir.

Já na Avenida Araguaia, no Setor Central, uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), abordou o veículo, prendeu o homem com R$ 908 roubados da farmácia e um revólver calibre .38, usado no crime, além de libertar a família.

Segundo a PM, o suspeito apresentou um documento falso, mas depois foi identificado como foragido do sistema prisional com mais de 20 passagens pela polícia. O rapaz também foi reconhecido como autor de outros roubos a farmácias da região, que de acordo com o gerente de uma delas, teria causado prejuízo de mais de R$ 50 mil nos últimos quatro meses.