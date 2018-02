Com inscrições gratuitas, PUC Goiás oferece 350 vagas para atendimentos psicológicos

A Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) está com inscrições abertas para atendimento psicológico. Os interessados deverão comparecer no de Centro de Estudos, Pesquisas e Práticas Psicológicas (CEPSI) até sexta-feira (23) situado na Rua 232, n. 128, Área 5 da PUC GO no Setor Leste Universitário.

As 350 vagas estão distribuídas das seguintes formas: 150 vagas para adultos a partir de 18 anos; 100 vagas para adolescentes entre 13 e 17 anos e 100 vagas para crianças até 12 anos.

Estão sendo distribuídas 50 senhas para cada turno, entregues às 07h30, 13h e ás 17h. É necessário levar a certidão de nascimento ou RG, CPF e comprovante de endereço.

Crianças e adolescentes que quiserem receber o atendimento devem comparecer ao local com um responsável legal. No ato da inscrição, será necessária a apresentação dos documentos originais, tanto do jovem, quanto do responsável.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 3946-1198.