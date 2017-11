Com filho no colo, policial de folga enfrenta assaltantes e mata dois; veja vídeo

Dois assaltantes foram baleados e mortos por um policial militar que estava de folga neste último sábado (18). Câmeras de segurança da farmácia onde ocorreu o incidente gravaram o momento em que o agente reagiu ao assalto com seu filho no colo, atirando contra os suspeitos. O crime ocorreu na cidade de Campo Limpo Paulista, em São Paulo.

De acordo com a Agência Estado, o policial, identificado como sargento Rafael Souza, estava na farmácia com seu filho e mulher, que era atendida no balcão no momento em que dois assaltantes com capuzes e armas em punho entraram anunciando o roubo.

Testemunhas relataram que um dos suspeitos apontou a arma na direção de Rafael, que teria se identificado como policial. Durante a ação, que durou apenas alguns segundos, o agente manteve seu filho no colo. É possível ver nas filmagens que a mulher do policial se escondeu entre as gôndolas e pediu para ficar com a criança.

Assista ao momento: