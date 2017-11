Com demora de até 4 meses, instituto afirma que entregará RG em até 50 dias em Goiás

O Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás, da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), no Centro de Goiânia, responsável pela emissão dos RGs, afirmou na terça-feira (14), que os pedidos feitos na capital serão entregues em até 30 dias úteis e no interior, em no máximo 50 dias úteis.

A população estava reclamando da demora em receber a carteira de identidade, como em casos de renovação de RGs mais antigos, onde o prazo para entrega chegava em 90 dias.

Os casos de emergência devem ser solicitados nas unidades dos Vapt Vupts com a entrega em um período de cerca de 10 dias. O instituto disse também que o prazo para correção de erros é de 15 dias.

“Consegui pegar quatro meses depois. Tive que vir aqui [Instituto de Identificação] três vezes e só agora consegui o meu documento. Isso é uma humilhação pra gente”, desabafou o funcionário público Joel Araújo.



De acordo com o diretor do Instituto de Identificação do Estado de Goiás, Antônio Maciel Aguiar Filho, são solicitadas entre 1,5 mil e 2 mil identidades por dia em Goiás. Antônio contou que a demora começou em agosto deste ano quando acabou o contrato com uma empresa de impressões digitais e desde então começou a ser feito manualmente.

O diretor aguarda a inauguração da Central de Emissão de Documentos do Instituto de Identificação, prevista para dezembro, para acelerar a entrega dos documentos. A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) não divulgou se há uma nova licitação para continuidade do sistema digital.