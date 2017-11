Com bebida liberada e churrasco, homem fecha bar e faz festa de aniversário para cão de estimação

O engenheiro eletricista Rui Barbosa, de 64, é dono do pequeno pinscher Mike Tyson. Para comemorar o aniversário de 3 anos do animal, que ele considera como filho, Rui fechou um bar e forneceu bebida liberada, churrasco e até bolo no último sábado (11). A festa teve convidados, mas também ficou aberta para quem quisesse participar. As informações são do G1.

Rui resgatou Mike Tyson após ver um homem maltratando o animal pela rua em 2015.

“Eu sou solteiro e não tenho filhos, a princípio era a Dolly e agora é o Mike Tyson. É como se fosse um filho, e até como uma criança. Ele pode nunca ser um médico, engenheiro, advogado, mas não vai me dar decepção, não vai fazer coisa errada”, disse ao G1.

À reportagem, o engenheiro também informou que a celebração custou um pouco menos que R$ 3 mil. “Eu disse, a princípio, que seria um almoço, e esse almoço começou por volta das 14h de sábado e se estendeu, entrou pela noite, e foi até 2h do outro dia", contou.