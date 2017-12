Comércio recebe grande movimento nesse sábado (9); veja vídeo 🎥

Nesse sábado a região comercial da Rua 44 ficou lotada. O que já é esperado para as vésperas do natal ocorreu duas semanas antes da festa. Os comerciantes perceberam que a maioria dos compradores vem em busca do varejo, já que a maior parte dos atacadistas frequentam o local durante a semana. São pessoas que, em muitos casos, receberam seus salários ou a primeira parcela do 13º salário, e estão em busca de presentes ou mesmo de produtos novos para passarem as festas de final de ano.

E isso teve um reflexo muito intenso no trânsito da região. Desde a madrugada as ruas estão tomadas por ambulantes, veículos e pessoas. Muitas pessoas. Às 6 horas da manhã algumas ruas já estavam intransitáveis para veículos devido à quantidade de compradores. Nesse horário, quando as portas foram abertas, muitos clientes já estavam em busca dos seus produtos. Segundo a Associação de Empresários da Região da 44, a maioria eram atacadistas que vem de perto e voltam ainda hoje para suas cidades.