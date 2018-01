Colisão frontal mata duas mulheres e bebê de 4 meses em Rialma

Duas mulheres, de 26 e 44 anos, e um bebê de quatro meses morreram em um acidente no quilômetro 175, da BR-153, em Rialma, na Região Central do Estado. A colisão, na madrugada desta terça-feira (2), também deixou quatro pessoas feridas, duas delas com ferimentos graves, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

A PRF informou que o motorista do VW Gol invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um Ford Focus. Ele seguia de Uruaçu para Anápolis. A família retornava de Mundo Novo para Trindade, onde residiam.

As ocupantes do veículo não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A criança, de acordo com a PRF, viajava no colo da mãe no banco dianteiro. Um bebê conforto estava instalado no veículo.

No Ford Focus, viajavam um casal e duas meninas, de 7 e 9 anos. Uma mulher e uma das crianças tiveram ferimentos graves, foram socorridas e encaminhadas para um hospital em Ceres.

Ainda de acordo com a PRF, a pista chegou a ficar interditada por três horas. No entanto, a via já foi liberada e o trânsito flui normalmente.