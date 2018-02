Colisão frontal deixa uma pessoa morta na GO 060

Uma pessoa morreu em um acidente na noite desse sábado (24) na GO 060, entre São Luís de Montes Belos e Firminópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um carro de passeio, que trafegava no sentido de São Luís de Montes Belos, e uma camionete, que estava no sentido contrário, colidiram. Em cada carro estava somente o motorista.

O condutor da camionete teve um corte superficial na cabeça e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local. O corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) de Iporá.