Colisão entre dois carros deixa dez mortos

Um grave acidente envolvendo dois veículos provocou a morte de dez pessoas na BR-222 em Açailândia, no sul do Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a imprudência e o excesso de velocidade foram as causas da tragédia.



Conhecida como uma das estradas mais perigosas do Estado, a BR-222 tem um alto índice de acidentes e mortes por causa de suas curvas sinuosas e o desrespeito à sinalização.



O acidente, que ocorreu no domingo (10) deixou como vítimas Domingos Santos, Josinalva Conceição de Sousa, Antônio Alves Almeida, Alysson da Costa Santos, e Nayra Ferreira de Melo, todos da mesma família. Morreram também Paulo Barreto; Zaine de Oliveira; Telma Rodrigues de Oliveira; Lilian Glayce Rodrigues de Oliveira; e Antônio Rodrigues, que estavam em outro veículo.



A PRF informou que um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem proibida em curva e acabou se chocando de frente com outro carro que vinha na direção contrária. A violência do impacto foi tão grande que os dois automóveis pegaram fogo imediatamente.