Colisão entre carro e caminhão deixa jovem ferida na Perimetral Norte, em Goiânia

Na manhã desta terça-feira (16), uma jovem de 19 anos que dirigia um carro modelo Celta ficou ferida em um acidente ocorrido na Avenida Perimetral Norte, na Vila João Vaz, na Região Oeste da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo conduzido pela vítima foi atingido na traseira por um caminhão. A mulher foi atendida e encaminhada consciente ao Cais de Campinas.

Na mesma via, na manhã desta segunda-feira (15), outro acidente vitimou um motociclista, de 25 anos. Ele trafegava pela Perimetral Norte quando colidiu contra a traseira de um caminhão. O acidente ocorreu no Bairro Itamaracá.

Na ocasião, Braulino dos Reis Silva estava em uma Honda Biz, pela pista da direita, e bateu contra um caminhão que estava parado no semáforo, segundo a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) de Goiânia. A vítima foi lançada, caiu na pista do meio e, segundo o Corpo de Bombeiros, sofreu hemorragia intensa no crânio e não resistiu.