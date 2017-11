Colisão entre carreta e carro na BR-364 mata corretor de imóveis

Um corretor de imóveis de 46 anos, morreu na manhã de domingo (19), durante uma colisão frontal entre uma carreta e um Fiat Uno, na BR-364, entre Jataí e Mineiros.

De acordo com o motorista da carreta, o Fiat Uno do corretor invadiu a faixa contrária causando o acidente. No momento, chovia no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o impacto, a carreta que estava carregada com farelo de soja perdeu o controle e tombou na pista.

O motorista da carreta teve ferimentos leves na cabeça e foi levado para o hospital de Jataí. No Fiat Uno, só estava o condutor, morador de Jataí, que ficou preso nas ferragens e não resistiu.

A pista ficou totalmente interditado por cerca de 3 horas para fazer a limpeza da via.