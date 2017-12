Coleta de lixo ainda está irregular em Goiânia

Alguns bairros de Goiânia estão sem coleta de lixo há pelo menos nove dias. O POPULAR divulgou ontem as reclamações de moradores de diversas regiões da Capital. Apesar do problema ter sido resolvido em boa parte da cidade, ainda há reclamações de pessoas que moram na região leste e norte. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou que o problema deverá estar resolvido até amanhã.

Moradora do Setor Jaó, Maristela Zenum diz que o lixo acumulado na porta da sua casa há dez dias preocupa. “Isso é questão de saúde pública. É inadmissível que passemos tanto tempo sem a prestação desse serviço”, reclama. Moradora do Bairro Santa Genoveva, Maria Clara Medeiros também denuncia a falta de coleta. “Mesmo antes no Natal estamos sem coleta. Com o lixo das festas, está insuportável”, afirma.

Moradora do Jardim Guanabara, Gislaine Damasceno faz coro à reclamação. Ela e o marido trabalham o dia todo e achavam que não estavam conseguindo acompanhar a passagem do caminhão do lixo. Mas ao perceber que o lixo dos vizinhos também não está sendo recolhido, viu que o problema é em toda região. “O mau cheiro da rua incomoda. Será que vamos entrar em um ano novo com essa situação?”, questiona.

Moradora do Negrão de Lima, Janaína Jacomellis Alencar reclama que a coleta também está prejudicada. “Eu fiquei sabendo que houve coleta em várias ruas, mas meu lixo ficou. Não sei se o caminhão lotou, se eles planejam voltar ainda essa semana, mas do jeito que está não dá para ficar. Nossa rua está fedida e não temos mais onde colocar. A lixeira está lotada e se deixar no chão, o cachorro vem e rasga”, diz.

A Comurg admitiu que o problema se intensificou no fim de semana por conta da alternância na escala do recolhimento, que é feita na segunda, quarta e sexta-feira ou na terça, quinta-feira e sábado. Os bairros que foram atendidos na sexta-feira (22), segundo o órgão, só voltaram a receber a coleta na terça-feira (26), por conta do intervalo, o que causou o problema.

A Comurg também declarou que alguns trabalhadores faltaram ao trabalho por conta das festas natalinas, o que dificultou o atendimento a algumas regiões. No entanto, o órgão diz que já tomou medidas e pretende normalizar o serviço até amanhã (quinta-feira, 28). Em relação ao Réveillon, a Comurg destacou que as festividades também irão ocorrer em um fim de semana e que as atividades serão intensificadas.

Mas o órgão pede que a população colabore e somente coloque o lixo para ser recolhido no dia e próximo ao horário da coleta. Caso morador tenha dúvidas sobre os horários e dias da coleta em seu setor é só ligar no 62 3524-8555 ou através do 62 9-8596-8555.