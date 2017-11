Colégio Goyases promove acolhida e entrega rosas aos estudantes um mês após tragédia

Os estudantes do Colégio Goyases, no setor Conjunto Riviera, em Goiânia, tiveram uma programação diferente nesta segunda-feira (20), data em que completa um mês da tragédia vivida no local, onde um aluno disparou contra os colegas de classe, matando dois e ferindo outros quatro.

As vítimas do atentado foram lembradas e homenageadas na unidade de ensino, que promoveu uma acolhida aos estudantes. Os professores, junto dos pais e alunos, fizeram orações e tiveram um momento de reflexão sobre o que aconteceu no local, segundo as informações da TV Anhanguera.

A direção informou que esse foi um trabalho de união, “de amor, acolhendo essas crianças diante da dor que todos nós temos sentido”.

Ao fim da aula, cada aluno recebeu uma rosa branca simbolizando a paz e a esperança, que a escola almeja alcançar daqui em diante.