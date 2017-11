'Coisa estarrecedora', diz secretário de Segurança Pública sobre fraude de PMs no caso Tiago Messias

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) do Estado, Ricardo Balestreri, falou nesta terça-feira (28) sobre as mortes do auxiliar de produção Tiago Messias Ribeiro, de 31 anos, e de um assaltante que o fazia refém após roubar seu carro na porta da chácara onde morava com a família, em Senador Canedo. Quatro agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) foram afastados da corporação acusados de atirarem contra os dois e fraudarem o local onde o tiroteio foi realizado.

Em entrevista à TV Anhanguera, Balestreri disse que a impressão, analisando de um ponto de vista técnico e moral, é a de que realmente houve uma tentativa de maquiagem do local onde o crime ocorreu. "Uma vez comprovado isso, é gravíssimo. Isso é uma coisa estarrecedora", lamentou o secretário.

Ainda de acordo com o responsável pela Segurança Pública em Goiás, a pasta não permitirá desvio de conduta por parte dos policiais. "Um agente da lei não pode jamais maquiar o local em que ocorreu um crime", explicou.

NOVO VÍDEO

Imagens do circuito de segurança de um posto de combustíveis próximo ao local onde a ação ocorreu (veja acima) mostra os policiais descendo da viatura e já atirando contra o veículo, um VW Gol, roubado pelo assaltante e que pertencia à Tiago.

Por volta das 17h30 do último sábado (25), o veículo onde os dois estavam é perseguido por um carro da PM-GO, passa por um semáforo vermelho e, em seguida, é alvejado por disparos de três agentes. Outros logo cercam o VW Gol.

De acordo com uma perícia preliminar, 18 tiros acertaram o veículo, fazendo buracos apenas na parte da frente, sendo seis de dentro para fora. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), esses seis disparos foram uma tentativa por parte dos agentes da GPT de simular uma troca de tiros que não ocorreu.

Um boletim de ocorrência realizado pelos militares diz que todos os disparos dados foram em legítima defesa, já que os ocupantes do veículo não teriam obedecido uma ordem de prisão.