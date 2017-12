Cobrador de ônibus é preso suspeito de estuprar e matar jovem após carona

Uma mulher identificada como Gisele Luzia Aparecida de Lima, de 26 anos, foi encontrada morta na noite de terça-feira (5), em um distrito de Cruzeiro do Oeste (PR). O suspeito é um cobrador de ônibus, que foi preso na tarde de ontem em Umuarama.

De acordo com o delegado Gabriel dos Santos Menezes, no domingo (3), a vítima estava esperando um ônibus em Nova Olímpia, quando o suspeito passou de carro e ofereceu carona. "Era uma pessoa que ela conhecia de vista. Ele ofereceu a carona e ela aceitou. No caminho de casa, ele entrou em uma estrada rural, levou a vítima para um canavial e cometeu o estupro", disse o delegado.

Ainda segundo Menezes, o homem confessou o crime e contou que como Gisele era conhecida, ele ficou com medo que ela o entregasse para a polícia e matou a vítima com uma faca e com o macaco do carro. "Ele relatou todos os fatos com naturalidade e de uma maneira extremamente fria. Não demonstrou arrependimento em nenhum momento", informou o delegado.

O cobrador foi preso após análise de câmeras de segurança que mostraram quando Gisele entrou no carro do homem. Depois que foi preso, ele levou a polícia até o local do crime.

Por segurança, a polícia não divulgou onde o suspeito está preso. Ele será investigado por estupro e homicídio qualificado.