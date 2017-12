Circo goiano recebe prêmio regional e disputa categoria nacional

Um projeto do Circo Laheto em parceria com a Escola Municipal Bárbara de Souza Morais, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, concorre pela primeira vez na categoria nacional do Prêmio Itaú-Unicef. Na categoria regional, já foram seis premiações concedidas ao projeto Arte, Circo e Cidadania e o diretor do circo Valdomiro Souza, o Maneco Manacá, está confiante com a possibili...