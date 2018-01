Cinco suspeitos morrem após tentativa de assalto a casa de ex-vereador em Caldas Novas

Atualizada às 9h16

Os cinco suspeitos de uma tentativa de assalto à casa do advogado e ex-vereador Arlindo Ceará, em Caldas Novas, no Sul de Goiás, foram mortos na madrugada desta quarta-feira (17). Segundo a Polícia Civil (PC), os homens foram vitimados durante uma ação policial com troca de tiros. No início da noite, durante o atendimento à ocorrência, três policiais ficaram feridos ao serem baleados.

Cinco homens entraram em uma residência que pertence ao advogado, no Setor Itanhangá, quando ele chegava ao local, na noite desta terça-feira (16). A Polícia Militar (PM) foi acionada e os suspeitos tentaram fugir em um veículo Fox branco. A PM e a PC seguiram em busca do grupo após a fuga do mesmo e encontrou o veículo abandonado.

Após levantamento feito na cidade, as forças policiais receberam informações de que os envolvidos haviam se escondido em uma chácara. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais e outras forças da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) estiveram envolvidas na operação.

Os suspeitos foram socorridos e levados a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiram. Eles foram reconhecidos no local por Arlindo Ceará. Com eles, teria sido apreendidas cinco armas de fogo.

Durante a manhã desta quarta-feira, mais informações devem ser apresentadas pela Polícia Civil, em Caldas Novas.