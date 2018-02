Cinco mortes suspeitas de dengue são investigadas

Casos registrados em Goiânia e Aparecida ocorreram no mês passado. As duas maiores cidades do Estado tiveram 1.951 notificações em janeiro, número menor do que em 2017

Fábio Lima

Agente observa objetos em uma casa no Jardim América, em Goiânia: trabalho intensificado nos bairros com maior índice de focos do mosquito