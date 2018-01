Cinco detentos fogem do presídio de Caçu

Cinco detentos fugiram na tarde desta sexta-feira (26) do presídio de Caçu, no Sul do Estado. Um deles foi recapturado.

A fuga teria ocorrido por volta de meio-dia e ainda não se sabe como os detentos conseguiram escapar. O POPULAR tentou contato com a delegacia local no início da noite desta sexta, mas as ligações não foram atendidas.

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) declarou que compartilha a gestão do presídio de Caçu com a Polícia Civil e o Poder Judiciário, e ainda não tem maiores informações sobre as circunstâncias das fugas. O órgão também informou que está levantando os nomes dos foragidos, que estão sendo procurados pelas forças policiais.