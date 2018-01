Cinco agentes vigiavam mais de 700 presos no momento da rebelião

O motim na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, em Aparecida de Goiânia que abriga atualmente 1.254 presos, teve início na Ala C onde estavam 449 detentos. Eles integram um grupo de 768 bloqueados que não têm direito de sair da unidade por não possuírem vínculo empregatício com alguma empresa ou por terem cometido algum tipo de infração. Parte desses detento...