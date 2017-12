Ciclistas reclamam de falta de segurança e desrespeito

O movimento de ciclistas na Praça Cívica também era pequeno no horário do almoço, apesar de o anel interno ficar bloqueado para o trânsito. No posto de gasolina que fica na esquina da Rua Dona Gercina Borges, um rapaz e uma garota calibravam os pneus para seguir trajeto. Acostumados a pedalas também nos dias de semana, eles relataram a falta de segurança enfrentada d...