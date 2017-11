Ciclistas pedem fim da violência no trânsito e respeito dos motoristas em Goiânia

"Eles tiram a carteira, estudam, mas não têm a mínima noção dessa parte". É assim que o gestor de Tecnologia da Informação Rodrigo Rodrigues resume sua rotina diária de enfrentar o trânsito de Goiânia com uma bicicleta. Desde 2013, ele substituiu o carro pela bike para ir e voltar do trabalho.

O trajeto de quase 20 km passa pela obra paralisada do BRT Norte-Sul, que se transformou em um grande corredor para ciclistas e pedestres. “A parte mais tranquila do percurso é essa. Se não fosse esse corredor eu ia demorar bem mais. Enquanto eles não usam, nós usamos”, disse. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Serviços Públicos de Goiânia (Seinfra), o projeto original do BRT não conta com a implementação de ciclovias e não há, nesse momento, estudo neste sentido.

Para Rodrigo, o problema da falta de informação dos motoristas fere quem quer adotar a bicicleta como meio de transporte. "Por incrível que pareça tem motorista que acha que a gente tem que andar na calçada", explica. Mas isso não pode: o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamentou, no último mês de outubro, multas também para ciclistas. O Artigo 255 do código de trânsito determina, agora, que conduzir a bicicleta em passeios onde não seja permitida sua circulação ou de forma agressiva é infração para quem a pilota.

Além de economizar com combustível, Rodrigo cita benefícios para a saúde e ganho de tempo. Antes ele gastava, em média, 50 minutos em cada percurso. Hoje, de bicicleta, são apenas 20 minutos. Para Marcos Velaz, voluntário na organização Bike Anjo, que ensina pessoas de todas as idades a andarem de bicicleta, esse é o futuro para um melhor andamento do trânsito em Goiânia. “A cidade tinha que ser pensada para as pessoas, e não para os carros”, explica. “A gente tem que conseguir se locomover”.

Para o pesquisador em mobilidade urbana Antenor Pinheiro, o sistema cicloviário da capital goiana tinha que ser estudado para que a bicicleta se transformasse total e completamente em um meio de transporte viável, e não um veículo ocasional. “A bicicleta é mais do que um equipamento de lazer e esporte. Ela viabiliza a cidade, enquanto meio de transporte, para a população que não tem acesso aos espaços”, explica.

Mas o caminho para a democratização do espaço urbano é complicado mesmo para quem adota a bicicleta como meio de transporte. A falta de respeito e conhecimento sobre normas de trânsito por parte de alguns motoristas ainda causam transtornos e acidentes envolvendo ciclistas são comuns na capital.

Em matéria de acidentados atendidos em unidades de saúde, o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) atendeu, sozinho, mais de 200 pacientes que se envolveram em ocorrências desse tipo entre janeiro e setembro de 2017.

No entanto, o número tem reduzido ano a ano. Em 2015, foram 528 atendimentos nesse sentido e, em 2016, 385. A quantidade de acidentados, mesmo ainda significativa, tem, talvez, uma das razões de sua diminuição no aumento do número de multas por desrespeito à proibição de estacionar e trafegar em ciclovias e ciclofaixas. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) aponta que em 2015 houve aplicação de 149 multas. Em 2017, já são quase 1 mil.

Para os ciclistas, no entanto, isso ainda não é o ideal. Para Marcos, há muito o que melhorar em relação às outras infrações cometidas por quem dirige outros tipos de veículos, como as ameaças aos ciclistas e o não cumprimento da distância mínima. "Eles não estão nem aí se a gente cair", afirma. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), foram 13 óbitos de ciclistas em 2016, sendo dez destes causados por colisões com outros veículos.

Antenor é categórico quanto ao lugar que a bicicleta deve ocupar na vida da cidade. Para ele, quanto mais ciclistas nos espaços de mobilidade e quanto mais preocupação com a infraestrutura no quesito integração com transporte público, ciclovias e ciclofaixas, melhor. “Teremos uma cidade menos embrutecida e mais harmonizada”.

Assista ao vídeo: