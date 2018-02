Ciclista de 26 anos morre ao ser atropelada por carreta em Goiânia

A ciclista Lorrainy Jéssica Caetano dos Santos, 26 anos, morreu por volta das 19h de sexta-feira (3), depois de ser atropelada por uma carreta no Residencial Solar Bouganville, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) o motorista de 48 anos seguia pela Avenida Eli Forte, quando na rotatória com a Avenida Orlando Marques de Abreu, atropelou a mulher, que segundo testemunhas, ia para a escola.

O caminhoneiro explicou que o acidente aconteceu porque a vítima saiu da calçada direto para a rua. O homem fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O motorista precisou aguardar no interior do carro da polícia porque sofreu ameaças de populares que estavam por alí. Ele será intimado para prestar depoimento e deve responder por homicídio culposo.

A Dict ainda vai ouvir testemunhas e solicitar as imagens de câmeras de segurança de comércios da região.