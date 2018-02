Uma mulher ainda não identificada, de 26 anos, morreu na hora após ser atropelada por um caminhão na Avenida Olando Marques de Abreu, no Residencial Solar Bougainville, em Goiânia. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (2).

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros dão conta de que ela foi atingida na esquina com a Avenida Eli Alves Forte, em frente a um supermercado. O motorista tentou prestar socorro à vítima e aguardou a Polícia Militar no local.