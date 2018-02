Ciams Urias Magalhães, em Goiânia, é reaberto após quase cinco anos em reforma

Quase cinco anos após ser fechado para reforma, o Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) Urias Magalhães, na Região Norte da capital, foi reaberto na manhã deste sábado (17). O desenlace da fita que simbolicamente marcou o início das atividades na unidade foi feito pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), que esteve acompanhado da primeira-dama Iris de Araújo, da secretária municipal de Saúde Fátima Mrué e de lideranças políticas.

A reabertura do local, que teve o funcionamento interrompido em novembro de 2013, para reforma que deveria durar 60 dias, foi prestigiada pela população, que compareceu em grande número ao evento.

Durante a visita de Iris e de sua comitiva às instalações, uma das pessoas presentes, uma mulher que não foi identificada, passou mal e desmaiou. De acordo com relatos, ela teria histórico de crises convulsivas e, na ocasião, sofreu um novo ataque. A paciente recebeu atendimento emergencial na unidade, que tinha o início do funcionamento previsto para as 13h deste sábado.

Serviços

Além dos serviços de urgência ou emergência, que funcionarão 24 horas, o Ciams Urias Magalhães oferecerá atendimentos em seis especialidades médicas, sendo elas Cardiologia, Angiologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Fonoaudiologia e Nutrição.

No local, funcionará o 5º Centro de Especialidades Odontológicas de Goiânia (CEO), que contará com cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal, que prestarão serviços de endodontia, como canal; cirurgia bucomaxilofacial, periodontia e odontopediatria.