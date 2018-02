Chuva provoca quedas de árvores em Goiânia

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) deu início na manhã desta quinta-feira (22) ao serviço de remoção de árvores e de galhos caídos nas vias de Goiânia em decorrência das chuvas da madrugada. Até às 9 horas, seis ocorrências haviam sido registradas pela pasta, mas novos casos continuam chegando.

Uma das árvores caiu na Avenida Contorno, no Parque Acalanto, próximo ao Parque Atheneu. Outras quedas aconteceram na Avenida T-4, logo após a T-63, no Setor Jardim América; na 2ª Avenida, no Leste Vila Nova; e na T-1, no Setor Bueno.

A Comurg também trabalha na remoção de galhos que atrapalham os fluxos de veículos e pessoas. Um dos casos aconteceu na Avenida Nazareno Roriz, na Ponte do Córrego Cascavel, onde pás mecânicas são utilizadas para retirar a lama e mini-tratores ajudam a cortar os galhos. Outra ocorrência do tipo foi registrada na Rua C-190, no Jardim América, mas de menor complexidade.

De acordo com a pasta, as quedas de árvores e de galhos não provocaram maiores danos, além da obstrução de fluxo. A expectativa é que os serviços de remoção sejam concluídos até as 13h.