Chuva provoca queda de árvore e cabos de energia em Goiânia

A forte chuva que caiu no início da noite desta terça-feira (9) provocou alguns estragos na capital goiana. Uma viatura do Corpo de Bombeiros e uma equipe da Celg foram enviadas para consertar um cabo de alta tensão que caiu por causa do vento na Praça T-25, no Setor Bueno.

Na Rua T-36, no mesmo setor, uma árvore veio abaixo pela força da ventania e interditou parte da pista, ocorrência resolvida pelos Bombeiros.

Um problema que permanece, porém, é a falta de energia elétrica em parte da região Sul de Goiânia, em ruas do Setor Bela Vista, nas proximidades das avenidas 85 com a T-63.

A chuva continua até amanhã (10), diminuindo o calor desta tarde, variando as temperaturas entre 20°C a 29°C, segundo informações do ClimaTempo.