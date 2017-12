Chuva provoca enchente de córrego e alaga 50 casas em Minaçu

A cidade de Minaçu, que fica no extremo norte goiano, sofreu com pontos de alagamento após uma forte chuva no início da manhã desta quinta-feira (14). De acordo com o Corpo de Bombeiros local, cerca de 50 casas foram atingidas pela água que transbordou do córrego Amianto, que corta o município. O Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo) contabilizou um volume de chuva de 52 mm no período matutino na região. Não houve feridos, nem desabrigados.

A enchente durou apenas cerca de 30 minutos, mas foi o suficiente para derrubar muros e destruir móveis e eletrodomésticos de moradores, segundo o sargento Silas de Freitas Lima, do Corpo de Bombeiros. O bairro mais afetado foi a Vila Menezes, que fica em uma parte mais baixa da cidade, próximo ao lago Cana Brava, onde o córrego deságua.

Nesse bairro, onde a água chegou a subir cerca de 1 metro, houve o registro de uma idosa de 99 anos que não conseguiu sair de casa e foi socorrida pelos vizinhos que arrombaram o portão, relata o sargento. Já na Vila de Furnas, parte mais alta de Minaçu, um muro caiu e destruiu parte de uma casa.

Apesar dos estragos, não houve casos de desalojamento. No entanto, a Prefeitura disponibilizou um abrigo para atender essa possível demanda. “Orientamos os moradores a sair da casa se começar a chover intensamente”, explica o sargento, que ressalta que essa não é uma situação comum na cidade.