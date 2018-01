Chuva provoca alagamentos, falta de energia e trava o trânsito em Goiânia

Atualizada às 20h03 - 29/01/2018

A forte chuva que caiu em algumas regiões de Goiânia no fim da tarde e no início da noite desta segunda-feira (29) causou transtornos no trânsito, alagamentos em vias e problemas na distribuição de energia elétrica.

A avenida Independência ficou alagada em grande parte de sua extensão. Bairros como o setor Bueno registraram queda de energia. Congestionamentos em regiões movimentadas, como os setores Oeste e Marista, deixaram o fluxo de veículos lento.

DESAPARECIMENTO

Um motociclista desapareceu ao ser levado pela enxurrada da chuva na avenida 3ª Radial, no setor Pedro Ludovico. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a moto que era pilotada foi encontrada. A corporação realiza buscas na região para localizar o rapaz.

SEMÁFOROS

Os semáforos da avenida Mutirão com a T-7, no Setor Bueno, estão desligados. O sinal também está inoperante da avenida D e na Assis Chateaubriand com a Portugal, no setor Oeste. O trânsito está conturbado, mas os agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) já se deslocaram para controlar a passagem dos carros e motos.

ALERTA DE RISCO

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu nesta segunda um aviso de atenção para todo o Estado de Goiás. De acordo com o alerta, que é valido até esta terça-feira (30), há risco de chuvas intensas, com perigo potencial, tempestade de raios, queda de galhos de árvores e de alagamentos.