Chuva provoca alagamentos em vários setores de Goiânia

A chuva forte e rápida que caiu em Goiânia na tarde deste domingo (10), provocou alguns problemas em setores da capital.

A Avenida 2° Radial, na Vila Redenção, está alagada, assim como em alguns pontos da Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, no setor Pedro Ludovico, na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, e também no setor Alto da Glória. Além disso, o trânsito está lento na Marginal Botafogo, próximo a ponte da Rua 10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa está presa dentro de um carro por causa de uma enxurrada, na 2° Radial, na Vila Redenção, em Goiânia. Segundo informações preliminares, a água está impedindo a vítima de abrir as portas. Ela também não consegue retirar o veículo do local.