Chuva provoca alagamento e bagunça trânsito de Goiânia; veja vídeo

Como sempre, é só cair a tão sonhada chuva que os problemas começam a aparecer em Goiânia. Árvore caída, engarrafamentos, alagamentos e atrasos em linhas do transporte coletivo são alguns dos exemplos ocorridos no início da tarde desta sexta-feira (17) na região metropolitana.

Na Avenida T-9, no Setor Bueno, por exemplo, uma árvore caiu no meio da pista e dificulta o trânsito pelo local. Segundo a Redemob, esse incidente desviou as linhas 004, 026, 028 e 908, em sentido ao Terminal Bandeiras.

13h10: Árvore caída na Avenida T-9, em frente à Sicredi, no Setor Bueno, desvia as linhas 004, 026, 028 e 908, em sentido ao T. Bandeiras. Desvios são feitos à esquerda na Rua C-112, Rua C-135, depois na Rua C-20 e C-208 e retornam ao trajeto. Ponto 102 está sem atendimento. — RMTC Goiânia (@Rmtcgoiania) 17 de novembro de 2017

Na Avenida C-107 já tem alagamento. O semáforo no cruzamento dessas avenidas também está inoperante. Ainda não há previsão de quando o sinaleiro irá voltar a funcionar e nem de quando a árvore será removida dalí.

Ainda conforme a Redemob, a chuva também causou outros transtornos ao transporte coletivo. Diversas vias ficaram congestionadas o que atrasou algumas linhas, como as que passam na Avenida Mutirão/Castelo Branco e até mesmo no Conjunto Morada do Morro, em Senador Canedo, por causa de um acidente.

13h37: Acidente na Avenida Comércio, no Conjunto Morada do Morro, em Senador Canedo, desvia a linha 329. Ponto 5372 (Casper som e acessórios) está temporariamente sem atendimento. — RMTC Goiânia (@Rmtcgoiania) 17 de novembro de 2017

12h59: Vias congestionadas que impactam a pontualidade das linhas 005, 009, 010, 014, 017, 015, 019, 022, 024, 026, 171, 187, 193, 400, 900, 905 e 907: avenidas Mutirão, Castelo Branco, C-233, T-10, E e ruas C-244 e 210, Jardim América. — RMTC Goiânia (@Rmtcgoiania) 17 de novembro de 2017