Chuva no Rio já causou três mortes

Três pessoas morreram por causa do temporal que atingiu o Rio entre a noite dessa quarta-feira (14) e a madrugada desta quinta-feira (15). O policial lotado 3º Batalhão da Polícia Militar (Méier), Nilsimar dos Santos, de 48 anos, morreu após o carro no qual estava ser atingido por uma árvore na zona oeste da cidade, segundo informações da Polícia Militar. No momento do acidente, ele trafegava pela Avenida Brasil, na altura de Realengo, quando decidiu pegar um atalho, devido ao intenso engarrafamento, pela Rua Recife, onde a árvore desabou.



Uma casa desabou na Rua Olina, em Quintino, na zona norte, provocando a morte de um homem e de uma mulher. As vítimas são Judina Magalhães, de 62 anos, e Marcos Garcia, de 59 anos, que morreram soterrados no local.



As fortes chuvas tiveram outros impactos. Um novo trecho da ciclovia Tim Maia, entre São Conrado e Barra da Tijuca (na zona sul), afundou perto da saída do Túnel do Joá também em consequência das fortes chuvas.



A queda de árvores e os detritos deixados por alagamentos deixaram congestionamentos, que ainda ocorriam por volta das 10h. Alguns trechos permanecem alagados, mesmo com a melhora no tempo. A Avenida Brasil, no sentido centro, é uma das vias que estão com filas de carros nesta manhã. O transporte público também foi afetado: dois ramais de trens estão parados na cidade.