Chuva leva parte do asfalto de ruas do Real Conquista, em Goiânia

Uma chuva forte registrada no último domingo (14) retirou várias placas de asfalto de ruas do Residencial Real Conquista, em Goiânia. Imagens feitas por moradores mostram os pedaços de asfalto sendo levados pela água. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informou que equipes técnicas foram enviadas na manhã dessa segunda-feira (15) para analisar o que deveria ser feito para resolver o problema. Hoje mesmo as equipes iniciaram o trabalho de recuperação.

Segundo a Seinfra, “todos os dias, 15 caminhões saem cheios de massa asfáltica para atender as diferentes regiões da capital. Mais de 100 servidores trabalham exclusivamente no tapa buracos e realizaram o conserto de 300 mil buracos, em 2017.”

Ainda de acordo com a assessoria da pasta, parte da malha asfáltica da capital é antiga e a Prefeitura aguarda a liberação de um empréstimo de US$ 100 milhões, que serão usados na reconstrução de 600 vias, em 100 bairros diferentes. A pasta trabalha na identificação das ruas com os principais problemas e que seriam prioridade nesse trabalho de reconstrução.