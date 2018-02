Chuva desta madrugada representou 1/3 do esperado para o mês

Na madrugada desta quinta-feira (22), choveu em Goiânia um terço do total que era esperado para todo o mês. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a precipitação na região central da cidade foi de 68,8 mm, enquanto a expectativa para fevereiro é de 214,8 mm. Em outras regiões, porém, caiu menos água, como foi o caso do Setor Jaó, onde a estação do instituto apontou precipitação de 53 mm.

A chefe do Inmet, Elizabeth Alves Ferreira, explica que ainda deve chover na capital no decorrer desta quinta. “Vai permanecer nessas condições. Estamos em alerta amarelo, o que significa que podemos ter chuvas agora à tarde e à noite, com volume um pouco menor do que ocorreu. O esperado é em torno de 20 a 30 mm, não só em Goiânia, mas toda a região Centro e Norte do Estado”, declarou.

O volume de precipitação está sendo provocado por uma confluência do calor com a umidade que agem sobre a capital. “Como tem abertura de sol e aquecimento, acaba havendo essas chuvas mais intensas, provocadas pelo canal de umidade que vem do Norte do País, passa pela região Centro-Oeste, saindo até o oceano”, explica.

Segundo Elizabeth, a expectativa é que as chuvas continuem durante o fim de semana, em todo o Estado. “A previsão é mais para a parte Centro-Norte de Goiás, mas as outras regiões não vão ficar totalmente sem chuva, ainda que de forma mais isolada”, ressaltou.