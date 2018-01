Chuva deixa estragos em bairros de Goiânia

Atualizada às 11h34 - 28/01/2018

A forte chuva que caiu em Goiânia na noite do último sábado (27) causou estragos em alguns bairros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada de uma árvore caída na entrada do Instituto de Criminalística, no setor Cidade Jardim. A entrada do local ficou obstruída.

Na Avenida Anhanguera, na altura dos bairros Esplanada dos Anicuns e Capuava, uma erosão ocorrida neste sábado (27) em uma ponte levou veículos a transitarem apenas em meia pista. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) sinalizaram a via e auxiliaram os motoristas.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), o dano já havia sido reparado de forma ao fim da manhã deste domingo, restando apenas a aplicação de massa asfáltica no local. De acordo com trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) que realizaram a obra, esta tem caráter provisório e novas intervenções devem ser feitas nos próximos dias.

Ainda no Capuava, a rua Independência e a rua Manoel Preto estão interditadas por conta de uma árvore que caiu. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi acionada para a retirada dos galhos e troncos caídos em todas as vias citadas.

Mais de 40 casas em um condomínio residencial, no Parque Industrial João Braz, na região Oeste de Goiânia, ficaram alagadas após o temporal. Na manhã deste domingo (28), duas delas foram interditadas pela Defesa Civil, por causa do muro do condomínio que caiu dentro do lote. Segundo o órgão, muitos moradores tiveram prejuízos com o alagamento, perderam alimentos, colchões e móveis.