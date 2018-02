Chuva causa transtornos no trânsito e alaga vários pontos da capital

Com a forte chuva desta sexta-feira (23) vários pontos da capital passam por transtornos no trânsito. Além dos problemas no tráfego, há ocorrências de alagamentos em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que a chuva só deve cessar no fim de semana.

O atendimento na UPA Parque Flamboyant, no Bairro Chácara Bela Vista, em Aparecida de Goiânia, ficou comprometido no início da tarde por conta da água da chuva que invadiu o local. Informações dos próprios funcionários são de que os servidores se mobilizaram para limpar a área. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) explica que a construção é localizada em uma área inclinada, o que facilitou o escoamento da água.

As informações são de que técnicos do departamento de engenharia da SMS foram ao local para verificar se há algum problema estrutural e providenciar os reparos, se houver. De acordo com os funcionários da UPA, o problema já foi solucionado.

Outro ponto atingido pelo volume das águas pluviais foi o Cmei Colemar Natal e Silva, localizado no Bairro Chácara do Governador, em Goiânia. O alagamento começou com as crianças ainda dentro da unidade, segundo funcionários do CMEI, a água não chegou a atingi-las, visto que as 85 crianças que estavam no local permaneceram dentro das salas de aula até que a situação fosse normalizada. Os pais foram chamados para buscar os alunos.

A informação da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) é de que uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) já foi deslocada para o Cmei para avaliar os danos e executar os serviços necessários. A SME informa que as aulas ocorrerão dentro da normalidade na próxima segunda-feira (26).

Também em consequência das pancadas de chuva, vários pontos da cidade permanecem congestionados. É o caso da Avenida A com a Avenida E, no Jardim Goiás, que segue engarrafada por conta do desligamento do semáforo do cruzamento. O trecho do viaduto da Avenida H também está alagado, dificultando o trânsito no local. A equipe da Semafórica da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) informa que já mandou uma equipe para o local e está avaliando os pontos da cidade que estejam passando por complicações por conta da chuva.

A Avenida Deputado Jamel Cecílio, que faz cruzamento com a BR-153 está com transito lento e todo entorno da região encontra-se com problemas de engarrafamento.

A Polícia Rodoviária Federal também alerta para congestionamento na BR-153, sentido Goiânia/Aparecida de Goiânia, na altura da Vila Redenção, próximo ao Shopping Flamboyant. A informação é de que a situação é considerada normal por conta do alto fluxo de carros que transitam pela rodovia no final da tarde e a forte chuva que cai no local neste momento.