Chuva causa alagamentos, quedas de árvores e acidentes em Goiânia

A chuva forte da noite de quarta-feira (21), provocou uma série de transtornos em Goiânia. Foram registradas quedas de árvores, alagamentos e até incêndio em um poste na Avenida Contorno. No Jardim Atlântico, uma casa foi invadida pela água após uma parede desabar. Ninguém ficou ferido, mas os moradores perderam móveis e eletrodomésticos.

A Avenida Marginal Botafogo, no sentindo Sul-Norte, em baixo do viaduto da Avenida Independência, foi interditada. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) disse que a via ficou cheia de pedaços de concreto e terra. Um muro de contenção do lado direto da via rachou.

A orientação para os motoristas é fazer o desvio pela alça de acesso da Independência, para quem segue para Avenida Goiás Norte. O sentido norte-sul continua parcialmente interditado logo após a ponte da Rua 301 e antes da Rua 67-A. Na última sexta-feira (16) parte do asfalto cedeu. Não chovia no dia.

Ao longo da manhã, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) recebeu chamados para retiradas de árvores e galhos derrubados que provocavam obstruções em vias. Até as 9h, ao menos seis casos foram registrados, nenhum deles com gravidade.

Na Marginal Botafogo, a orientação da SMT para os motoristas é fazer o desvio pela alça de acesso da Independência, para quem segue para Avenida Goiás Norte. O sentido norte-sul continua parcialmente interditado logo após a ponte da Rua 301 e antes da Rua 67-A. Na última sexta-feira (16) parte do asfalto cedeu. Não chovia no dia.

Acidentes

Ainda na Marginal Botafogo, um carro bateu em um caminhão, no sentido Norte-Sul para quem está indo em direção ao Setor Pedro Ludovico. A via está congestionada nesse momento.

Um homem caiu da moto na Avenida T-9, no Jardim América. O Corpo de Bombeiros disse que a pista estava escorregadia. A vítima sofreu escoriações e está consciente. Parte da via está interditada e os veículos trafegam em meia pista.

Um carro bateu em uma moto, na Avenida C, no Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia. O motociclista fraturou a perna. O Corpo de Bombeiros disse que chovia muito no momento do acidente.

Alagamento

O córrego da Marginal Cascavel alagou a Rua Jaraguá, em Campinas, e a Avenida T-2 durante a madrugada. As barras de proteção da ponte nos dois trechos caíram. As vias ficaram cheias de lixo e de lama.

Na Vila Aurora, o Centro Médico da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) também foi alagado. A água chegou a 50cm de altura e prontuários e documentos das áreas da saúde e segurança do trabalho da Companhia foram danificados.

Semáforos

A SMT comunicou que alguns semáforos deixaram de funcionar por um breve período após as chuvas. Foram afetados equipamentos instalados nas esquinas das avenidas Independência com a Perimetral Norte, E com Jamel Cecílio, T-53 e T-9 e Independência com 24 de Outubro. De acordo com a pasta, todos os semáforos já estão funcionando normalmente.

Casas invadidas

As chuvas continuaram no fim da manhã desta quinta-feira (22) em algumas regiões de Goiânia. No Residencial Itamaracá, na região Norte da cidade, diversas casas foram invadidas pelas águas. Famílias perderam móveis e eletromésticos, além de bens pessoais, mas não há relatos de feridos.