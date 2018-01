Chefe de Detran de Minas Gerais acumula 120 pontos por infrações de trânsito

O novo diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), delegado César Augusto Monteiro, tem 120 pontos acumulados no prontuário de motorista do órgão. Na lista de infrações inclui desrespeitos às normas de trânsito entre 2017 e 2014. E, entre elas, quatro por avançar o sinal vermelho, 18 por excesso de velocidade e um por não usar o cinto de segurança. O delegado Monteiro tomou posse no cargo no dia 20 de dezembro do ano passado.

O jornal O GLOBO, que divulgou as informações, teve acesso a dados como número da carteira de habilitação, data de nascimento e data da primeira habilitação, o que tornou possível a verificação do prontuário do dirigente.

O condutor deve ter a carteira de habilitação suspensa após atingir 20 pontos. No caso, do chefe do Detran-MG o número é seis vezes maior do que o permitido em um período de 12 meses.

A assessoria de comunicação do governo de Minas Gerais informou que não tem acesso aos dados, pois “são informações reservadas aos condutores, de acordo com a legislação”.

Em nota enviada ao jornal O TEMPO, o direto do Departamento alegou sofrer “imputação apenas na condição de proprietário de 3 (três) veículos que são registrados em meu nome e de uso de diversos familiares, inclusive de motoristas que me prestam serviço”. O delegado nega ter recebido notificações de autuação das infrações.