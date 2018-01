Chapada dos Veadeiros vai receber R$ 8 milhões para indenizações

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), no Nordeste de Goiás, deverá receber este ano R$ 8 milhões para serem utilizados no processo de regularização fundiária. O recurso faz parte dos R$ 10 milhões anunciados há menos de um mês pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). A falta de pagamento das indenizações é uma das principais críticas feitas por proprietári...