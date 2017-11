Chapada dos Veadeiros: A fênix do Cerrado

O tom negro que cobria 28% do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) abre espaço para o retorno do verde. Há menos de um mês após o fim do incêndio que destruiu 66 mil hectares da unidade de conservação, uma florada exuberante oferece um espetáculo multicolorido na área afetada pelas chamas. Assim como a Fênix, pássaro que renasce das cinzas, a região se rec...