Chacina em cadeia do Ceará deixa 10 mortos

Dez presos foram mortos na manhã desta segunda-feira, 29, durante rebelião na Cadeia Pública de Itapajé, a 125 quilômetros de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, a rebelião começou por volta das 8h30 (horário local). Informações iniciais dão conta de que detentos de facções rivais teriam entrado em confronto.



De acordo com o presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará (Copen), Cláudio Justa, o conflito seria decorrente da chacina ocorrida no sábado, em Fortaleza, onde 14 pessoas foram mortas numa casa de forró, no bairro Cajazeiras.



De acordo com ele, a rebelião já teria sido controlada. Para tanto, foi preciso pedir reforço policial às cidades vizinhas, como Irauçuba, Uruburetama, Umirim e Itapipoca.



A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) ainda não se manifestou sobre o assunto. Apenas confirmou que houve o conflito, mas ainda não revelou o número de mortos e feridos.