CFM cria regras para clínicas populares

Uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) deve acirrar o mercado da saúde entre clínicas em geral e as chamadas clínicas populares. Isso porque o documento, que deve passar a valer daqui a 90 dias, normatiza regras sobre a atuação desses locais que cobram preços mais acessíveis pelas consultas. A principal mudança é a proibição de propagandas de preços e for...