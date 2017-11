Cerca de 60 pais acampam em frente a escola para conseguir vagas para os filhos em Luziânia

Cinco dias antes do início das matrículas, cerca de 60 pais acamparam em frente a uma escola para tentar garantir o estudo dos filhos em Luziânia. De acordo com a prefeitura, há um déficit na área, pois a demanda este ano está maior, mas a prefeitura afirmou que está construindo uma nova escola de educação infantil.

“Triste realidade ter que fazer isso. Fazer o que? ”, diz a dona de casa Francisca Cristina, que chegou no local por volta das 3h de hoje.

Luziânia conta com 5,7 mil alunos matriculados na educação infantil, mas para fazer as matrículas os pais sempre precisam passar por essa situação, como em 2016, quando eles acamparam 20 dias antes da abertura das vagas, no Instituto de Educação Cristã Estrela de Belém.

Na Escola Municipal Casa da Criança, as filas começaram no último domingo (19). “Eu tenho um pouco de medo, mas tem que vencer o medo para conseguir alguma coisa, porque ficar de braços cruzados não dá né”, contou a costureira Lidiana Otaviana.