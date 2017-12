Cerca de 20 presos fogem de cadeia em Jaraguá; Vídeo

Pelo menos 20 presos fugiram da unidade prisional de Jaraguá na manhã desse sábado (23). Dois criminosos invadiram a cadeia, renderam os agentes com o objetivo de resgatarem dois presos, Ariel Pedroso da Silva, de 23 anos, e Roberto Augusto Rodrigues Mendes, de 25 anos.

Câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos, que estavam fortemente armados, inclusive com fuzis. Eles entram no corredor das celas, quebram a grade e liberam os criminosos. Antes disso, eles haviam amarrado os agentes que faziam a vigilância em uma outra sala.

Os alvos do resgate, Ariel e Roberto, estão no presídio de Jaraguá desde a última quinta-feira (15), quando foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-070 em um veículo que transportava carga de pasta base de cocaína avaliada em R$ 2 milhões.

O veículo em que estavam foi abordado, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada e fugiu. Iniciou-se uma perseguição e os criminosos abandonaram o carro e fugiram pela mata. Ao vistoriar o carro, agentes da PRF encontraram a droga e o carro foi encaminhado para perícia.

Os policiais contabilizaram 94 tabletes de pasta base de cocaína escondidos no interior da lataria do carro, um Fiat Strada. Em patrulha na rodovia, os policiais avistaram os rapazes ainda tentando fuga. No resgate de hoje, outro Fiat Strada com registro de roubo foi usado para levar os criminosos.

Assista ao momento da fuga: