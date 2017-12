Celg afirma que subestação tinha todas as sinalizações de segurança

Em nota enviada à reportagem, a Celg Distribuição afirmou que realizou um levantamento para implementar medidas adicionais para reforçar a proteção no entorno de algumas subestações e que a subestação Atlântico, onde ocorreu o acidente com o menino Carlos Daniel da Conceição de Oliveira, de 11 anos, tinha todas as sinalizações de segurança adequadas. Ainda de acordo com a Celg, o espaço de uma...