Cavalo é encontrado com tornozeleira eletrônica presa em uma das patas

Um cavalo foi flagrado em Ponta Grossa, no Centro do Paraná, na manhã desta quinta-feira (28) com uma tornozeleira eletrônica presa a sua pata traseira esquerda.

Por volta das 9h desta quinta-feira (28), agentes da Polícia Militar do Paraná (PM-PR), um membro do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná (Depen) e outro da Polícia Montada foram até o local onde o animal estava, no Jardim Ibirapuera, para a retirada do equipamento.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná (Sesp), a tornozeleira foi desativada em fevereiro deste ano. O equipamento era utilizado por um detento que perdeu o benefício e cumpre pena no regime semiaberto atualmente.