Catalão e Jataí devem ganhar universidades federais

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado (CE) aprovou, nesta terça-feira (20), a criação de duas universidades federais em Goiás, uma em Catalão e a outra em Jataí. Agora, o projeto de lei segue para o Plenário e, em seguida, vai para sanção presidencial.

Relatora do projeto e presidente do colegiado, a senadora Lúcia Vânia (PSB-GO) argumentou que a criação das universidades nos dois municípios propiciará maiores oportunidades de expansão do acesso ao ensino superior, além de favorecer a aproximação das instituições com a realidade local. O texto propõe o desmembramento da Universidade Federal de Goiás (UFG) para a criação das instituições.

De acordo com o projeto, os cargos de reitor e vice-reitor serão preenchidos por nomes indicados pelo Ministério da Educação, até que os estatutos das universidades sejam organizados. A transferência de alunos e servidores será automática e a estrutura que já existe será aproveitada.