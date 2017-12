Casos de dengue caem 47% em Goiás, mas 41 óbitos já foram confirmados este ano

Boletim epidemiológico mostra queda no número de notificações em comparação com o mesmo período do ano passado

Sebastião Nogueira

Ação combate Aedes aegypti em Goiânia e Aparecida: Roteiro inclui visitas domiciliares, coleta de pneus, fiscalização e trabalho educativo